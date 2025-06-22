Hükmen galipti, sahaya çıktı, kaybetti ama gönülleri kazandı

Sivas’ta düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda, rakibinin salona geç kalması nedeniyle hükmen galip ilan edilen Bartın Ulu Çınar Spor Kulübü sporcusu Akıncan Yıldırım, teknik komitenin teklifi üzerine maça çıkmayı kabul etti ve 5-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Bu örnek davranışıyla “en centilmen güreşçi” madalyasına layık görülen Yıldırım, hem rakibinden hem de izleyicilerden büyük takdir topladı.

Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda rakibinin salona geç kalması nedeniyle hükmen galip ilan edilen güreşçi, rakibinin gelmesiyle teknik komitenin "Güreşir misin?" teklifini kabul etti ve 5-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Sporcuya, örnek davranışından dolayı "en centilmen güreşçi" madalyası verildi.