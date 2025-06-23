BIST 9.152
DOLAR 39,73
EURO 45,63
ALTIN 4.296,61
DÜNYA

ABD’nin İran'daki nükleer tesislere saldırı planının detayları

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran'daki 3 nükleer tesise yönelik saldırının detaylarını paylaştı. Caine "İran'dan gelebilecek her türlü misillemeye hazır olduklarını" belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran'daki 3 nükleer tesise yönelik saldırının detaylarını paylaşarak, "İran'dan gelebilecek her türlü misillemeye hazır olduklarını" belirtti.

Caine dün yaptığı açıklamada ABD uçaklarının 18 saatte hedef bölgesine ulaştığı bilgisini vermiş ve  125 Amerikan uçağının, yakıt ikmal tankelerinin saldırıya katıldığını belirtmişti.

ABD'nin saldırıları "tamamen görünmez bir şekilde" gerçekleştirdiğini belirten Caine saldırılar sırasında İran uçaklarının havalanmadığını anlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatih Altaylı Yorumluyor Youtube'da boş koltukla bu yayını yaptı
Fatih Altaylı Yorumluyor Youtube'da boş koltukla bu yayını yaptı
Özgür Özel'den Halk TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ve Fatih Altaylı için bomba açıklamalar
Özgür Özel'den Halk TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ve Fatih Altaylı için bomba açıklamalar
Yaman Özkan Kim Milyoner Olmak İster'e katıldıktan sonra öldü işte o yayın
Yaman Özkan Kim Milyoner Olmak İster'e katıldıktan sonra öldü işte o yayın
Özgür Özel, kürsüde kendi vekilinin ismini unuttu
Özgür Özel, kürsüde kendi vekilinin ismini unuttu
Şam’da kiliseye bombalı saldırı: 13 ölü, 53 yaralı
Şam’da kiliseye bombalı saldırı: 13 ölü, 53 yaralı
Hükmen galipti, sahaya çıktı, kaybetti ama gönülleri kazandı
Hükmen galipti, sahaya çıktı, kaybetti ama gönülleri kazandı
Murat Ağırel: Altaylı'nın gözaltına alınmasına neden olan video kesilerek dolaşıma sokuldu
Murat Ağırel: Altaylı'nın gözaltına alınmasına neden olan video kesilerek dolaşıma sokuldu
Fuat Uğur'dan Altaylı yorumu: Alçakça aba altından sopa göstermektir
Fuat Uğur'dan Altaylı yorumu: Alçakça aba altından sopa göstermektir
Ece Dizdar ile Serdar Orçin evlendi erik dalı şovu çok beğenildi
Ece Dizdar ile Serdar Orçin evlendi erik dalı şovu çok beğenildi
Fatih Altaylı’nın gözaltına alınma sebebi olan video: Bu millet padişahı boğmuş
Fatih Altaylı’nın gözaltına alınma sebebi olan video: Bu millet padişahı boğmuş
Brezilya'da sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 8 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Brezilya'da sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 8 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'yi kabul etti