ABD’nin İran'daki nükleer tesislere saldırı planının detayları
ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran'daki 3 nükleer tesise yönelik saldırının detaylarını paylaştı. Caine "İran'dan gelebilecek her türlü misillemeye hazır olduklarını" belirtti.
ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran'daki 3 nükleer tesise yönelik saldırının detaylarını paylaşarak, "İran'dan gelebilecek her türlü misillemeye hazır olduklarını" belirtti.
Caine dün yaptığı açıklamada ABD uçaklarının 18 saatte hedef bölgesine ulaştığı bilgisini vermiş ve 125 Amerikan uçağının, yakıt ikmal tankelerinin saldırıya katıldığını belirtmişti.
ABD'nin saldırıları "tamamen görünmez bir şekilde" gerçekleştirdiğini belirten Caine saldırılar sırasında İran uçaklarının havalanmadığını anlattı.