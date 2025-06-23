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Tarsus’ta maymun paniği: Evlere girip yiyecek arıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yaklaşık bir aydır site sakinlerinin "Hayri" adını verdiği bir maymun, apartmanların balkonlarında dolaşıp zaman zaman açık pencerelerden evlere girerek yiyecek arıyor. Vatandaşların tedirginliğe yol açan maymun, site sakinleri tarafından bir binanın damına kurulan kafesle yakalanmaya çalışılıyor; hayvanın kime ait olduğu ise henüz belirlenemedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde saklandığı sitedeki evlere giren maymun, bir binanın damına kurulan kafes yardımıyla yakalanmaya çalışılıyor.

Ferahimşalvuz Mahallesi'ndeki 2 bloktan oluşan 128 dairelik Özdeyiş Sitesi'nde mayıs ayının sonunda görülmeye başlanan maymun, binaların balkonunda dolaşıyor.

Zaman zaman açık pencerelerden ikametlere giren maymun, bulduğu yiyecekleri yiyor, eşyaları karıştırıyor.

Site sakinlerinin "Hayri" adını verdiği maymun, bloklardan birinin damına kurulan kafes yardımıyla yakalanmaya çalışılıyor.

Bloklarda dolaşması ve bir güvercini yakalamaya çalışması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen maymunun, kime ait olduğu ve nereden geldiği henüz bilinmiyor.

"Evlere iniyor, ne bulursa yiyor"

Site sakinlerinden Songül Tekin, AA muhabirine, mahallelinin maymunu yakalamak için seferber olduğunu söyledi.

Hayvanı geçen ayın sonunda görmeye başladıklarını dile getiren Tekin, "Maymun evlere giriyor, ne bulursa yiyor. Komşunun evindeki bisküvileri, benim de balkonumdaki domatesleri yedi." dedi.

Mehmet Ali Sucu da maymunun yakalanmasını istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Maymunu sürekli görüyoruz. Bazen aşağı iniyor, apartmandan apartmana geçiyor. Kiminin evine girip ekmek, süt ve bebek maması alıyor. Yaklaşık bir aydır burada ve geziyor, sürekli dolaşıyor. Damdan dama atlayıp, güvercinleri kovalıyor. Yakalanamıyor çünkü kaçıyor, oradan oraya zıplıyor. Bazılarının eşyalarını alıyor. Genellikle pencerelerde dolaşıyor."

"Bir aydır gezmediği ev ve oda kalmadı"

Sitenin karşısında manavı bulunan esnaf İlhan Gür de maymunun genellikle sabah saatlerinde görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bir aydır gezmediği ev ve oda kalmadı. Site sakinleri tedirgin oluyor, gençler de kadınlar da korkuyor. Evlere girip karnını doyuruyor, sürekli etrafta dolaşıyor. Vatandaşlar apartmanlardan birinin damına kafes kurdular. Ufak ufak oraya alıştırmaya çalışıyorlar, muz ve elma götürüyorlar. Yakalamaya çalışıyorlar."

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