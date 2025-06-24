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Maydonoz Döner'e operasyon: 60 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum atadığı döner zincirine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum atadığı döner zincirine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı.

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