Maydonoz Döner'e operasyon: 60 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum atadığı döner zincirine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum atadığı döner zincirine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı.