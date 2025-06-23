Beyaz Saray'da hava savunma sistemleri devrede

Fatih Altaylı Yorumluyor Youtube'da boş koltukla bu yayını yaptı

Özgür Özel'den Halk TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ve Fatih Altaylı için bomba açıklamalar

Yaman Özkan Kim Milyoner Olmak İster'e katıldıktan sonra öldü işte o yayın