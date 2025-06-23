Beyaz Saray'da hava savunma sistemleri devrede
İran’ın, ABD’nin nükleer tesislere yönelik saldırılarına misilleme olarak Katar ve Irak’taki ABD üslerini vurmasının ardından Washington’da alarm seviyesi yükseltildi. Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri ilk kez aktive edilirken, ABD Başkanı Donald Trump kurmaylarıyla acil savaş toplantısı yaptı.
İran'ın Katar ve Irak'ta ABD üssünü vurmasının ardından Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri aktive edildi.
İRAN, ABD ÜSLERİNİ VURDU
İran, ABD'nin Tahran'da nükleer tesisleri hedef almasının ardından beklenen hamlesini biraz sert gerçekleştirdi. İran füzeleri, Katar ve Irak'ta ABD üslerini vurdu.
TRUMP KURMAYLARIYLA BİRLİKTE TOPLANTIDA
İran'ın misilleme saldırılarının ardından ABD'de kırmızı alarm verildi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kurmaylarıyla birlikte savaş toplantısına katıldı.
BEYAZ SARAY'DA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ AKTİVE EDİLDİ
Saldırılardan sonra Beyaz Saray'da ise dikkat çeken bir önlem alındı. Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri ilk defa aktive edildi.
NYT: TRUMP'IN İRAN'A YANIT VERME NİYETİ YOK
Öte yandan New York Times haberinde konuya ilişkin "Trump'ın İran'a yanıt verme niyeti yok" ifadelerine yer verdi.