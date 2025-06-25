Ayçin Kantoğlu: Suyla abdest almadık kanla aldırıyorlar ama...

Çevirmen Ayçin Kantoğlu'nun "İnsanlık Vicdanı Yol Ayrımında: Gazze" başlıklı panelde yaptığı konuşma dikkat çekti. "Görünen o ki Gazze dışında dünyada her yer işgal altında. Hepimiz işgal edildik. " ifadelerini kullanan Kantoğlu "Suyla abdest almadık bak kanla aldırıyorlar ama kalkmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Çevirmen Ayçin Kantoğlu "İnsanlık Vicdanı Yol Ayrımında: Gazze" başlıklı bir konuşma yaptı.

"Görünen o ki Gazze dışında dünyada her yer işgal altında. Hepimiz işgal edildik. Bu vatanın evladı olarak bu konuşmayı yapıyorum." ifadelerini kullanan Kantoğlu şunları kaydetti:

"Biz neden nasıl kardeş olabiliriz kimimiz Filistin'de doğdu kimimiz Ürdün'de kimimiz Amerika'da kimimiz Türkiye'de... Irklarımız, dillerimiz, ailelerimiz farklı. Hz. Peygamber dedi ki hepimiz kardeşiz. Müslümanların birliği bir bütünleşme değildir. Kaynağa bakmayı örten batı kaynaklı düşünce biçimlerinden zihnimizi yıkamaya ihtiyacımız var. Suyla abdest almadık bak kanla aldırıyorlar ama kalkmak mecburiyetindeyiz."