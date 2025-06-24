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Eskişehir'de köpeğe şiddet anı kamerada! Şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ortağına ait köpeğe şiddet uygulayan şüpheli yakalandı. Köpeğe şiddet anı saniye saniye kamera yansıdı. Görüntüde, Z.B'nin kucağında taşıdığı köpeği sert bir şekilde yere attığı ve daha sonra boğazını sıktığı yer alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi Şirin Sokak'ta bir kişinin, iş yerindeki ortağına ait köpeği boğazını sıkarak yere atmasına dair görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekibince yürütülen çalışma kapsamında sokak üzerindeki kameralar ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları incelendi.

Şüphelinin Z.B. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekibi tarafından adliyeye sevk edilen şüphelinin sorgusu sürüyor.

Bu arada bölgedeki bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, Z.B'nin kucağında taşıdığı köpeği sert bir şekilde yere attığı ve daha sonra boğazını sıktığı yer alıyor.

Z.B'nin köpeğe şiddet uyguladığı esnada küçük oğlunun da yanında durduğu, köpeğin ise yerde hareketsiz bir şekilde beklediği görülüyor.

Şiddet uygulanan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlilerince bu duruma dair rapor tutulduğu öğrenildi.

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