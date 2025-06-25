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SAĞLIK

İdrarındaki kanı önemseyince hayatı kurtuldu!

Eşine refakat ederken idrarında kan fark eden 47 yaşındaki Fatih Güzeloğlu, şikayetini önemseyerek doktora başvurdu. Bu sayede, hiç beklemediği bir mesane tümörü teşhisi aldı. Erken teşhis sayesinde Güzeloğlu, hem büyük bir riskten kurtuldu hem de sağlığına kavuşarak yaşam kalitesini korudu.

Hayatı değiştiren belirtiler çoğu zaman aniden ve beklenmedik bir şekilde karşımıza çıkabilir. 47 yaşındaki Hüseyin Fatih Güzeloğlu da eşinin tedavisi sırasında kendisinde fark ettiği ağrısız idrarda kan şikayetiyle hiç beklemediği bir anda mesane tümörü teşhisiyle karşılaştı.Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Tavukçu'nun uyguladığı lazerle enükleasyon yöntemi sayesinde hem tanı hem de tedavi aynı seansta başarıyla gerçekleştirildi. Bu sayede Hüseyin Fatih Güzeloğlu sağlığına kavuştu.

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