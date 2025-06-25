Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 172 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına düzenlenen operasyonlarda, 548 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 172 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 548 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 185 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, şüphelilerden 172'si tutuklandı, 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul'un 24 ayrı ilçesi merkezli olmak üzere Kırklareli, Van, Hatay, Diyarbakır ve Isparta'da sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 325 kilogram eroin, 172 kilogram sentetik uyuşturucu, 51 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi.

Valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürüni, İl Emniyet Müdürleri ve Kahraman Polisleri tebrik eden Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir' Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz."