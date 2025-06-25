Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye dönerim lafını duyan Ekrem İmamoğlu demiş ki...

CHP'de 30 Haziran'da görülecek kurultay davası öncesinde durumu çok karışık. Kendisini kilit konuma getiren Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına dönme ihtimalini değerlendireceği mesajını verince işler daha da karıştı. Mansur Yavaş'lı 3 kişilik heyet aldığı yanıtı hapisteki Ekrem İmamoğlu'na iletti. İsmail Saymaz haberi alan İmamoğlu'nun tepkisini Halk TV yayınında aktardı.

30 Haziran'da görülecek CHP Kurultayı davası öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyarete gidenlere verdiği yanıtla gerilim tırmandı. Kemal Kılıçdaroğlu evinde kendisini ziyarete gelen Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç'un Kemal'e "Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım?" demişti.

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıtını duyunca "bunu diyeceğini tahmin ediyordum' derken, hapisteki Ekrem İmamoğlu'na da durum aktarıldı. İsmail Saymaz detaylarını Halk TV'deki yayında İsmail Küçükkaya'ya anlattı.