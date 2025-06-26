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Kübra Par’dan Murat Kurum’a övgü: Konut sorunu siyaset üstü mesele

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik İstanbul’da hayata geçirileceğini duyurduğu kiralık sosyal konut projesi, kamuoyunda olumlu karşılandı. Tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par, konut krizinin siyaset üstü bir mesele olduğunu vurgulayarak Kurum’un çabalarının takdiri hak ettiğini ve sosyal kiralık konutların kiraları düşürmede etkili olabileceğini belirtti.

Dar ve orta gelirli vatandaşlar için 81 il için açıklanan Sosyal Konut Projesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da kiralık konut projelerinin hayata geçirileceğinin müjdesini duyurmuştu.

“SİYASET ÜSTÜ BİR MESELE”

Konuya ilişkin tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par yaptığı yorumda, “Türkiye’de iktidar ve muhalefet arasındaki her türlü çekişmeden bahsederiz ama konut meselesi siyaset üstü bir mesele. Kiralar çok yüksek, enflasyona etkisi de çok fazla.

“MURAT KURUM’U KUTLAMAK GEREK”

Devletin sosyal konut projelerini yapıp bunu uygun fiyat ile vatandaşa kiralaması bence çok yerinde bir çözüm. Şahsen Murat Kurum’u bu konuda kutlamak istiyorum. Böylelikle diğer kiralar da düşer inşallah hızlıca hayata geçirebilirler.

“BAKANLIK TARİHİNDE EN ÇOK BU DÖNEM YAPILMIŞ”

Konut meselesini ben çok siyaset üstü bir konu olarak görüyorum. Murat Kurum hem deprem bölgesinde hem de İstanbul’da ciddi gayret gösteriyor. Hakkını teslim etmek gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarihinde en çok sosyal konut bu dönemde yapılmış ve deprem bölgesinde de yılsonuna kadar 450 bine yakın daire teslim edilecekler. Murat Kurum’un bu konuda gerçek bir tebriği hak ettiğini düşünüyorum.

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