Nevşin Mengü'den şok çıkış! O manşet hoşuna gitmedi...

CHP’de kurultay sonrası süren iç tartışmalar bu kez medya cephesine sıçradı. Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü, köşe yazarlığı yaptığı Nefes Gazetesi'nin manşetini sosyal medya hesabından eleştirerek, gazetenin CHP seçmenine açıklama borçlu olduğunu söyledi.

CHP’de yaşanan kurultay tartışmaları sürerken, Gazeteci Nevşin Mengü, köşe yazarlığı yaptığı Nefes Gazetesi’nin manşetini sosyal medya hesabından hedef aldı.

"NEFES'İN MANŞETİ HİÇ YAKIŞIK ALMIYOR"

Mengü, Youtube'daki yayınında şu ifadeleri kullandı:

“Bugünkü Nefes’in manşeti hiç yakışık almıyor. Deniz Zeyrek’le de oturduk, istişare ettik. Gazete okuruna ve CHP seçmenine bir açıklama borçludur.”

İşte Mengü'nün beğenmediği Nefes Gazetesi manşeti...

“PARALI ASKER” SUÇLAMALARI GÜNDEMDEYDİ

Daha önce Ekrem İmamoğlu’nun medya yapılanmasına dahil olduğu iddia edilen ve bu yapıdan fonlandığı öne sürülen gazeteciler arasında Nevşin Mengü’nün de adı geçmişti.

İmamoğlu’na yakın gazetecilerin CHP içinde yaşanan kurultay sürecinde taraflı yayınlar yaptığı, gazetecilik etiğinin dışına çıktığı eleştirileri yapılmıştı.