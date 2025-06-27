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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık. Engellere takılmadan, projelerimizi kararlılıkla hayata geçirdik." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalkınma Yolu'yla jeopolitik imkanlarımızı tüm bölgemizin faydalanacağı kapsamlı bir ekonomik avantaja dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, “Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na katılarak açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafemiz, 29 bin 742 kilometreye çıktı. Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık. Engellere takılmadan, projelerimizi kararlılıkla hayata geçirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizdeki gerilimler, Hürmüz Boğazı'nda, hava sahalarında çıkan belirsizlikler, güvenli ulaştırma güzergahlarının ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı." şeklinde konuştu.

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