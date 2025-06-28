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GÜNCEL

'Emekliler aç' diyen kişi CHP meclis üyesi çıktı!

CHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde düzenlenen lokma dağıtımında “Emekliler aç, ölüyoruz!” sözleriyle gündeme gelen kişinin, CHP’li Çamlıdere Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali Özbek olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada “sade vatandaş” olarak tanıtılan Özbek’in kimliğinin açıklanması, kamuoyunu yanıltma tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı sonrası Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde düzenlenen lokma dağıtımı sırasında kameralar önünde “Emekliler aç, ölüyoruz!” sözleriyle gündeme gelen kişinin, CHP’li bir meclis üyesi olduğu ortaya çıktı.

"SADE VATANDAŞ" DİYE TANITILDI, CHP'Lİ ÇIKTI

Görüntülerde yer alan ve bazı medya organlarında “sade vatandaş” olarak tanıtılan kişinin, CHP Ankara Çamlıdere Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali Özbek olduğu belirlendi.

Sosyal medyada ve bazı haber platformlarında yapılan bu sunumun, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu iddiaları üzerine tartışmalar yeniden alevlendi.

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