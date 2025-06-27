Hakan Fidan: İsrail'in saldırısından önce ABD’den telefon aldık
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'de katıldığı programda NATO Zirvesi, İran-İsrail gerilimi ve Türkiye’nin diplomasi vizyonuna dair açıklamalarda bulundu. Fidan, İsrail'in İran’a saldırdığı gece ABD Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü, saldırı öncesi İran ile temas kurduklarını ve tarafların birbirine önceden bilgi verdiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in İran’a saldırdığı gece ABD ve İran’la temas kurulduğunu, tarafların saldırılar öncesinde birbirini bilgilendirdiğini açıkladı. Fidan, ABD’nin saldırıya dâhil olmadığını ilettiğini, İran’ın ise 3 nükleer tesisinin hedef alındığını söyledi.