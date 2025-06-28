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Barış Yarkadaş’tan CHP Kars İl Başkanı’na: KARS’ın adını kirletmene izin vermeyeceğiz!

Gazeteci Barış Yarkadaş, X hesabından paylaştığı bir video eşliğinde CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir’i sert sözlerle hedef aldı. Yarkadaş, Uludaşdemir’in CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret ettiğini belirterek, “Kars’ın adını kirletmene izin vermeyeceğiz!” dedi.

İl Başkanlığı seçim sürecine dair iddialarda bulunan Yarkadaş, Uludaşdemir’in seçim öncesinde Kars delegelerine Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini söyleyerek kandırdığını, ancak seçim sonrası “değişimcilerin” safına geçtiğini öne sürdü. Yarkadaş, “Seçimi kazanınca telefonunu kapattın ve değişimcilerin yanına koştun. Sana kimse ulaşamadı.” ifadelerini kullandı.

Yarkadaş, paylaşımında dikkat çeken bir iddiada da bulunarak, Uludaşdemir’in, değeri 3 milyon TL olan bir binayı 13 milyon TL’ye satın aldığını ve bu alışverişin Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olması halinde sorgulanacağından korktuğunu savundu. Paylaştığı videoda konuşan kişinin de bu binayı satan kişinin kardeşi olduğunu belirtti.

Son olarak Yarkadaş, “Kapısında bekleyip 2 dakika görüşebilmek için can attığınız Kılıçdaroğlu’na hakaret etmek size bir şey kazandırmaz. Ancak memleketim Kars’a çok şey kaybettirir.” diyerek sert bir uyarıda bulundu.

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