Hazır dondurmalardaki katkı maddeleri çocuklarda davranış bozukluklarına yol açabiliyor

Yaz geldi, buzluklar dondurmayla doldu, peki ya riskler? Medipol Sağlık Grubun’dan Prof. Dr. Cihangir Akgün uyarıyor: Hazır dondurmalardaki katkı maddeleri, çocuklarda dikkat eksikliği ve davranış bozukluklarına yol açabilir. Çocuğunuzun en sevdiği o rengarenk dondurma, düşündüğünüzden daha fazlasını içeriyor olabilir.

Sıcaklar bastırdığında, hangi çocuk dondurmaya "hayır" diyebilir ki? Market raflarındaki hazır dondurmalar, serinletici bir lezzet sunsa da, maalesef içerikleriyle çocuk sağlığını tehdit edebiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, ailelere önemli bir uyarıda bulunuyor: Hazır dondurmaların içindeki koruyucular ve yapay tatlandırıcılar, çocuklarda nelere yol açabilir dersiniz? Prof. Dr. Akgün'e göre, bu masum görünen serinleticiler, dikkat eksikliği, davranış bozukluğu ve alerjik reaksiyonlar gibi istenmeyen sorunlara neden olabiliyor. Çocuklarınızın sağlığı her şeyden önemli, değil mi? Belki de bu yaz, ev yapımı, doğal dondurmalarla hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli bir serinleme alternatifi oluşturabilirsiniz.