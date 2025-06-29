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Balıkesir’de feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Susurluk-Bandırma kara yolunda otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada ölenlerin cenazeleri hastane morguna kaldırılırken, yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Balıkesir'de otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim İ. (44) idaresindeki 16 ANK 60 plakalı otomobil, Susurluk-Bandırma kara yolunun Ümiteli Mahallesi mevkisinde banket üzerinde duran Bekir K. (50) yönetimindeki 17 AFA 295 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, tır sürücüsü Bekir K. ile otomobildeki İbrahim Ç, (49) Yılmaz A. (32) hayatını kaybetti, otomobilin sürücüsü İbrahim İ. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan İbrahim İ, sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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