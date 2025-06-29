BIST 9.405
DOLAR 39,90
EURO 46,90
ALTIN 4.200,55
GÜNCEL

Hikmet Çetin’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Affedilir değil

CHP’de kurultay sonrası başlayan kriz, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiye dönme hamlesiyle derinleşirken, eski genel başkan Hikmet Çetin’in tepkisi dikkat çekti. Gazeteci Hilal Köylü’nün aktardığına göre Çetin, Kılıçdaroğlu’nun çıkışını “Gerçekten affedilmeyecek, affedilir de bir şey değil” sözleriyle eleştirerek, parti düzenini bozduğu gerekçesiyle ihracının mümkün olduğunu belirtti

CHP’de kurultay sonrası başlayan yönetim tartışmaları, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiye geri dönme hamlesiyle yeniden alevlendi. Parti tabanında yükselen tepkiler sosyal medyada “seni istemiyoruz” etiketiyle karşılık bulurken, bazı kesimler Kılıçdaroğlu’nun partiden ihraç edilmesini bile gündeme taşıdı. Üç eski genel başkan Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, mevcut gidişata karşı ortak bir açıklama yaparak partiye birlik ve sağduyu çağrısında bulundu.

Gazeteci Hilal Köylü ise CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin’le yaptığı görüşmeyi kamuoyuyla paylaştı. Köylü, Çetin’in “Bütün öfkenin, bütün kızgınlığın bana kadar ulaştığını söylediğini” belirterek, onun da Kemal Kılıçdaroğlu’na çok kızgın olduğunu aktardı. Hikmet Çetin’in, “Gerçekten affedilmeyecek, affedilir de bir şey değil” dediğini söyleyen Köylü, partide Kılıçdaroğlu’nun ihracının da konuşulduğunu ifade etti. Köylü, “Böyle bir şey mümkün mü diye sordum, ‘Evet mümkün’ dedi. Çünkü partinin düzenini bozduğuna dair bir gerekçe oluştuğunu söyledi” sözleriyle Çetin’in değerlendirmesini aktardı.

Ancak Hilal Köylü’nün aktardığına göre, Çetin bu ihtimale karşın Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu’nu partiden ihraç edecek bir isim olmadığını da vurguladı. Köylü, “Özgür Özel’in sevgi dolu, hürmetli bir siyasetçi olduğunu, kimsenin birlikte çalıştığı eski genel başkanı kolay kolay ihraç edemeyeceğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sevcan Orhan sahnede fenalaştı
Sevcan Orhan sahnede fenalaştı
Hazır dondurmalardaki katkı maddeleri çocuklarda davranış bozukluklarına yol açabiliyor
Hazır dondurmalardaki katkı maddeleri çocuklarda davranış bozukluklarına yol açabiliyor
CHP’de Kurultay tartışmaları sürerken Baykal’ın 2004 konuşması tekrar gündemde
CHP’de Kurultay tartışmaları sürerken Baykal’ın 2004 konuşması tekrar gündemde
Barış Yarkadaş’tan CHP Kars İl Başkanı’na: KARS’ın adını kirletmene izin vermeyeceğiz!
Barış Yarkadaş’tan CHP Kars İl Başkanı’na: KARS’ın adını kirletmene izin vermeyeceğiz!
Nevşin Mengü'den şok çıkış! O manşet hoşuna gitmedi...
Nevşin Mengü'den şok çıkış! O manşet hoşuna gitmedi...
'Emekliler aç' diyen kişi CHP meclis üyesi çıktı!
'Emekliler aç' diyen kişi CHP meclis üyesi çıktı!
Hakan Fidan: İsrail'in saldırısından önce ABD’den telefon aldık
Hakan Fidan: İsrail'in saldırısından önce ABD’den telefon aldık
Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
Adana’da düşen yangın uçağının enkazı çıkarıldı
Adana’da düşen yangın uçağının enkazı çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul merkezli 7 ilde "askeri ve siyasal casusluk" operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 7 ilde "askeri ve siyasal casusluk" operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk: Ölen kişinin adına fatura düzenlenip...
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk: Ölen kişinin adına fatura düzenlenip...