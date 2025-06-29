BIST 9.405
DOLAR 39,90
EURO 46,90
ALTIN 4.200,55
GÜNCEL

İş insanı İlhan Arık veda mektubu bırakmış! Köprüden atlayarak intihar etmişti

İş insanı İlhan Arık dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. İlhan Arık'ın veda mektubuna ulaşıldı.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün saat 14.00 sıralarında köprü üzerinde aracından inen iş insanı İlhan Arık boğaza atladı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine İstanbul İtfaiyesi Su altı Arama Kurtarma (İSAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede boğazda arama çalışmalarına başlayan ekipler, denizdeki kişiyi Ortaköy iskelesine çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde iş insanı İlhan Arık'ın (41) hayatını kaybettiği belirlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden iş insanı İlhan Arık'ın veda notuna Haberler.com ulaştı. Arık'ın el yazısıyla karaladığı notta şu ifadeler alıyor: "Ben İlhan Arık, Bu zamana kadar hep bir şeyleri başarmak istedim. Kimse zarar görmesin, kimse üzülmesin istedim. 

Ben artık çok yoruldum. Yeni başlamaktan, üzülmekten, kırılmaktan… Sakın beni böyle aciz tanımayın olur mu? Artık toparlayamıyorum. 

Herkesten çok özür diliyorum. Yaşattıklarım için. Bu yazıları okuduğunuzda ben bu dünyada olmayacağım artık. Hiçbir anlamı yok. Hakkınızı helal edin"

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Balıkesir’de feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Balıkesir’de feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Adana'da Dilek öğretmen felç kaldı, yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Adana'da Dilek öğretmen felç kaldı, yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Hikmet Çetin’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Affedilir değil
Hikmet Çetin’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Affedilir değil
Sevcan Orhan sahnede fenalaştı
Sevcan Orhan sahnede fenalaştı
Hazır dondurmalardaki katkı maddeleri çocuklarda davranış bozukluklarına yol açabiliyor
Hazır dondurmalardaki katkı maddeleri çocuklarda davranış bozukluklarına yol açabiliyor
CHP’de Kurultay tartışmaları sürerken Baykal’ın 2004 konuşması tekrar gündemde
CHP’de Kurultay tartışmaları sürerken Baykal’ın 2004 konuşması tekrar gündemde
Barış Yarkadaş’tan CHP Kars İl Başkanı’na: KARS’ın adını kirletmene izin vermeyeceğiz!
Barış Yarkadaş’tan CHP Kars İl Başkanı’na: KARS’ın adını kirletmene izin vermeyeceğiz!
Nevşin Mengü'den şok çıkış! O manşet hoşuna gitmedi...
Nevşin Mengü'den şok çıkış! O manşet hoşuna gitmedi...
'Emekliler aç' diyen kişi CHP meclis üyesi çıktı!
'Emekliler aç' diyen kişi CHP meclis üyesi çıktı!
Hakan Fidan: İsrail'in saldırısından önce ABD’den telefon aldık
Hakan Fidan: İsrail'in saldırısından önce ABD’den telefon aldık
Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
Adana’da düşen yangın uçağının enkazı çıkarıldı
Adana’da düşen yangın uçağının enkazı çıkarıldı