İş insanı İlhan Arık veda mektubu bırakmış! Köprüden atlayarak intihar etmişti

İş insanı İlhan Arık dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. İlhan Arık'ın veda mektubuna ulaşıldı.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün saat 14.00 sıralarında köprü üzerinde aracından inen iş insanı İlhan Arık boğaza atladı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine İstanbul İtfaiyesi Su altı Arama Kurtarma (İSAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede boğazda arama çalışmalarına başlayan ekipler, denizdeki kişiyi Ortaköy iskelesine çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde iş insanı İlhan Arık'ın (41) hayatını kaybettiği belirlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden iş insanı İlhan Arık'ın veda notuna Haberler.com ulaştı. Arık'ın el yazısıyla karaladığı notta şu ifadeler alıyor: "Ben İlhan Arık, Bu zamana kadar hep bir şeyleri başarmak istedim. Kimse zarar görmesin, kimse üzülmesin istedim.

Ben artık çok yoruldum. Yeni başlamaktan, üzülmekten, kırılmaktan… Sakın beni böyle aciz tanımayın olur mu? Artık toparlayamıyorum.

Herkesten çok özür diliyorum. Yaşattıklarım için. Bu yazıları okuduğunuzda ben bu dünyada olmayacağım artık. Hiçbir anlamı yok. Hakkınızı helal edin"