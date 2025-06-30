Omurganıza iyi bakın! Skolyozda erken tanı önemli: Tedavi süreci kolaylaşıyor

Omurga eğriliği sadece estetik bir sorun değil, tedavi edilmezse kalıcı sağlık problemlerine yol açabiliyor. Özellikle ergenlik çağındaki çocuklarda sıkça görülen skolyoz, erken dönemde fark edilirse cerrahiye gerek kalmadan düzeltilebiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, “Skolyoz tanısı ne kadar erken konursa tedavi süreci o kadar kolay oluyor” diyerek aileleri çocuklarının duruş bozukluklarına karşı uyardı.

Skolyoz, omurganın sağa ya da sola doğru 10 derecenin üzerinde eğrilik göstermesiyle ortaya çıkan bir duruş bozukluğu olarak tanımlanıyor. Özellikle Haziran ayının “Skolyoz Farkındalık Ayı” olarak anılması, bu önemli sağlık sorununa dikkat çekmeyi amaçlıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak,, skolyozun çoğunlukla 10 ila 15 yaş arasındaki çocuklarda görüldüğünü belirterek, “Kız çocuklarında erkeklere kıyasla 8-10 kat daha fazla rastlanıyor” dedi.