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MEDYA

Nevşin Mengü'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: "Bize diyor herhalde"

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada yaptığı dikkat çekici açıklama, gazeteci Nevşin Mengü'nün tepkisini çekti.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Nevşin Mengü ise bu sözlere esprili bir yanıt vererek, "Bize diyor herhalde anladığım kadarıyla" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı ve Mengü'nün yorumu, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar Kılıçdaroğlu'nun hedefinde gazeteciler değil, siyasi rakipleri olduğunu savunurken, bazıları da eleştirinin açıkça basına yönelik olduğunu öne sürdü.

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