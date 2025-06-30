Leman Dergisi binasına saldırı

Leman dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın Ortadoğu'da bombalanan şehirler üzerinde karikatürize edilmesi sosyal medyada büyük tepki toplarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı ve 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karikatüre tepki gösteren bir grup ise Leman dergisi binasına saldırdı.

Leman dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında, Hz. Muhammed ile Hz. Musa'nın, Ortadoğu'da bombalanan şehirlerin üzerinde karikatürize edilmesi sosyal medyada gündem oldu.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eser sahibi, genel yayın yönetmenleri ve sorumlu yazı işleri müdürü olmak üzere 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Leman dergisine saldırı

Hz. Muhammed karikatürünün çizilmesine tepki gösteren bir grup, Leman dergisi binasına saldırdı.