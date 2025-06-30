BIST 9.949
DOLAR 39,81
EURO 46,94
ALTIN 4.235,61
GÜNCEL

Leman Dergisi binasına saldırı

Leman dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın Ortadoğu'da bombalanan şehirler üzerinde karikatürize edilmesi sosyal medyada büyük tepki toplarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı ve 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karikatüre tepki gösteren bir grup ise Leman dergisi binasına saldırdı.

Leman dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında, Hz. Muhammed ile Hz. Musa'nın, Ortadoğu'da bombalanan şehirlerin üzerinde karikatürize edilmesi sosyal medyada gündem oldu.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eser sahibi, genel yayın yönetmenleri ve sorumlu yazı işleri müdürü olmak üzere 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. 

Leman dergisine saldırı

Hz. Muhammed karikatürünün çizilmesine tepki gösteren bir grup, Leman dergisi binasına saldırdı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Nevşin Mengü'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: "Bize diyor herhalde"
Nevşin Mengü'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: "Bize diyor herhalde"
Kemal Kılıçdaroğlu tartışması Şaban Sevinç açıkla dedi Hadı Özışık kulağından tutup...
Kemal Kılıçdaroğlu tartışması Şaban Sevinç açıkla dedi Hadı Özışık kulağından tutup...
Mersin'den gelen haber şoke etti oto yıkamacıda 4 gencin cesedi bulundu
Mersin'den gelen haber şoke etti oto yıkamacıda 4 gencin cesedi bulundu
Omurganıza iyi bakın! Skolyozda erken tanı önemli: Tedavi süreci kolaylaşıyor
Omurganıza iyi bakın! Skolyozda erken tanı önemli: Tedavi süreci kolaylaşıyor
Dolandırıcı organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 230 şüpheli yakalandı
Dolandırıcı organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 230 şüpheli yakalandı
Orman yangınlarında tehlike büyüyor, tahliyeler başladı
Orman yangınlarında tehlike büyüyor, tahliyeler başladı
Bursalı’nın “trol” çıkışına, Yarkadaş’tan “çikolata kutusu” yanıtı
Bursalı’nın “trol” çıkışına, Yarkadaş’tan “çikolata kutusu” yanıtı
Antalya'da iki ayrı noktada orman yangını
Antalya'da iki ayrı noktada orman yangını
İzmir'de çıkan orman yangını, yerleşim birimlerine sıçradı
İzmir'de çıkan orman yangını, yerleşim birimlerine sıçradı
İş insanı İlhan Arık veda mektubu bırakmış! Köprüden atlayarak intihar etmişti
İş insanı İlhan Arık veda mektubu bırakmış! Köprüden atlayarak intihar etmişti
Balıkesir’de feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Balıkesir’de feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Adana'da Dilek öğretmen felç kaldı, yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Adana'da Dilek öğretmen felç kaldı, yaşadığı dehşeti böyle anlattı