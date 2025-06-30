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Bakan Yerlikaya paylaştı: Çirkin karikatürü çizen şahıs gözaltında

Leman dergisinde Hazreti Muhammed’e yönelik karikatür yayımlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatırken, karikatürü çizen D.P. adlı kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum” diyerek gözaltı anlarını paylaştı ve bu kişilerin hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı.

Leman isimli derginin Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yayınlanan karikatür sonrası birçok kişi, dergi binası önün giderek saldırılarda bulundu. Toplanan halk, polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, karikatürü çizen D.P. isimli kişinin gözaltına alındığı anları paylaştı. Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir.

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