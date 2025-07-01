LeMan dergisi Yazı İşleri Müdürü de yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazreti Muhammed’e yönelik karikatür nedeniyle LeMan dergisinin çizeri D.P. ve Yazı İşleri Müdürü Z.A.’nın gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya paylaşımlarında "nifak tohumları ekenleri lanetliyorum" diyerek, söz konusu şahısların hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı.

Leman isimli derginin Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayınlaması sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, karikatürü çizen D.P. isimli kişinin gözaltına alındığı anları paylaşmıştı.

Yerlikaya paylaşımında "Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Yazı İşleri Müdürü de yakalandı

Bakan Yerlikaya, LeMan dergisi Yazı İşleri Müdürü Z.A. isimli kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya bu paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

Emniyet güçlerimizden de adaletten de kaçamayacaksınız. Peygamber Efendimizi (S.A.V.) çizme hadsizliğini yapan derginin Yazı İşleri Müdürü Z.A.adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.