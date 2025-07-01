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Beşiktaş 2. transferini resmen duyurdu! Tammy Abraham İstanbul'a geliyor...

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için Roma ve oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kadro yapılanması kapsamında ilk olarak sol bek oyuncusu David Jurasek'i kadrosuna katan Beşiktaş 2.transferini yaptı. Siyah-beyazlılar,  İtalyan ekibi Roma’dan 27 yaşındaki golcü futbolcu Tammy Abraham'ı transfer ettiğini duyurdu.

Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile görüşmelere başlanmıştır.”

Öte yandan Siyah - beyazlıların sosyal medya hesabından "Geliyor" ifadesiyle paylaşılan videoda Tammy Abraham yer aldı.

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