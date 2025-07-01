Bu Özgür Özel neyine güveniyor diyorlar! Seçime kadar bekle ulan!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Seçime kadar bekle ulan. Bana diyor ki ‘Özgür Özel neyine güveniyor?’ millete güveniyorum lan, millete” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Demokrasi ve Adaletin 100. Kara Gününde "100 KARASI” Toplantısı'nda konuştu. CHP'li belediyelere yönelik operasyonları hatırlatan Özgür Özel, "belediyelere çöktülür' yorumunda bulundu.

Özgür Özel şunları söyledi:

-Önümüzü kesmek için belediyelerimizi çökertmeye çalıştılar. Harita kırmızı olmayan yer kalmayacak. 7 gün 7 gece tarihe geçen eylemler yaptık.

-100 günde ne yalanlar ne iftiralar attılar. 'Bir ay sonra birbirinizin yüzüne bakamayacaksınız' dediler. Balyoz'da, Ergenekon'da, İstanbul seçimlerinin iptalinde hangi kumpasları kurdularsa bir benzerini kurdular. Unutmamız gerekenleri unutmuyoruz.

-TRT dolar-Euro gösteriyor. 'Elimizde görüntüler yoktu, stoktan video kullandık, kusura bakma dediler.' Bu stok videoyu size kim yolladı, boş kasaya rağmen 'Basın görüntüyü' kim dedi biliyorum.