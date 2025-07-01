İçişleri Bakanlığı’ndan trafik güvenliği için kapsamlı adım

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı trafik sunumunda, trafik güvenliğini artırmak amacıyla para cezalarının yükseltildiği ve denetim kapasitesinin güçlendirildiği açıklandı. Kırmızı ışık ihlalinden alkollü araç kullanmaya kadar birçok kural ihlali için yeni cezalar getirilirken, 2025 sonuna kadar hız limitleri ve trafik işaretlemeleriyle ilgili 29 bin kilometrelik yol ağında saha çalışmaları yürütüleceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı kapsamlı trafik sunumunda, Türkiye'de trafik güvenliğini artırmak amacıyla ceza sisteminde köklü değişiklikler yapıldığı duyuruldu. 2021-2030 Trafik Güvenliği Strateji Belgesi çerçevesinde sunulan raporda, yalnızca cezaların değil, aynı zamanda toplumsal trafik kültürünün inşasının da hedeflendiği vurgulandı. "Ceza anlıktır, kültür kalıcıdır" ilkesiyle oluşturulan stratejide, trafik güvenliği yalnızca bir kolluk görevi olarak değil, toplumsal bir sorumluluk olarak ele alındı.

Yeni düzenlemelere göre; kırmızı ışık ihlali, ters yönde araç kullanma, alkollü veya uyuşturucu etkisi altında araç sürme, makas atma, emniyet kemeri takmama gibi kurallara yönelik para cezaları ciddi oranda artırıldı. Örneğin; kırmızı ışıkta 6. kez geçmenin cezası 80 bin TL’ye ve sürücü belgesi iptaline kadar çıkabiliyor. Alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik cezalar da kademeli şekilde yükseltilerek 150 bin TL’ye kadar çıkarılırken, belge iptali ve psikoteknik değerlendirme zorunluluğu getirildi.

Sunumda dikkat çeken bir diğer nokta da denetim kapasitesindeki artış oldu. Son iki yılda trafik denetim ekiplerinin araç, personel ve kamera donanımı büyük ölçüde artırıldı. 2025 Kurban Bayramı verilerine göre ise yalnızca bayram tatilinde 81 ilde hız sınırını aşan 15 binden fazla sürücüye ceza kesildi. Hatalı sürüşlerin can kaybına neden olduğu somut örneklerle aktarılırken, hız kaynaklı ölümlerin özellikle yerleşim yeri dışında ve 90-110 km/s aralığında yoğunlaştığı belirtildi.

İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarının ortak çalışmalarıyla kurulan “Merkez Komisyonu”nun hız limitleri ve trafik işaretlemeleriyle ilgili saha çalışmalarına başladığı bilgisi de raporda yer aldı. Komisyonun, 1 Eylül 2025'e kadar 29 bin kilometrelik yol ağında işaretleme ve denetim standartlarını gözden geçirmesi hedefleniyor. Raporda, “trafik kazaları sadece bireysel değil, toplumsal bir sorundur” vurgusu yapılarak, tüm vatandaşların kurallara uyması çağrısı yinelendi.