Leman karikatürüne tepkiler sürerken Sözcü TV'de şoke eden sözler

Leman dergisinde Hz. Muhammed ve Hz. Musa'yı tasvir eden karikatür tepki çekerken, Sözcü TV'de yayınlanan bir programda Ekonomist Dr. Murat Kubilay’ın açıklamaları dikkat çekti. Programda, "Türkiye Müslüman bir ülke değildir, İslam kültürün bir parçasıdır" diyen Kubilay, karikatürde suç unsuru bulunmadığını savundu.

Leman dergisinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Musa’yı tasvir eden karikatür yayınlanması, Müslümanlar tarafından tepkilere yol açarken, Sözcü TV ekranlarında konuyla alakalı kamuoyunun tersine bir değerlendirmede bulunuldu.

Özlem Gürses'in sunuculuğunu yaptığı programa konuk olarak katılan Ekonomist Dr. Murat Kubilay, "Türkiye, Müslüman bir ülke değildir. İslamiyet Türkiye'nin bir kültürünün parçasıdır. Karikatürde hiçbir suç yok, kötü bir niyetli olmadıkları aşikar." ifadeleriyle hem Türkiye'nin Müslüman bir ülke olmadığını hem de derginin yaptığının legal olduğunu savundu.