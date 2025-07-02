Ali Mahir Başarır’dan Fahrettin Altun’a: Öyle bir gün gelecek ki...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “cunta başkanı” ifadesine tepki göstererek, söz konusu açıklamayı millet iradesine yönelik bir hakaret ve toplumsal barışı zedeleyen sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Altun’un açıklamasına yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, Altun’un atanmış biri olduğunu belirterek “Bize ayar veremez, bir gün yargılanacaktır” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “cunta başkanı” ifadesini kullanmasına tepki göstermiş, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren ve siyasi manipülasyon amacı taşıyan ifadeleri, millet iradesine karşı kabul edilemez bir meydan okuma ve toplumsal barışımızı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluk örneğidir” ifadelerini kullanmıştı.

Altun’un bu sözlerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan yanıt geldi. Bir gazetecinin sorusu üzerine konuşan Başarır, “Sen kimsin Fahrettin Altun? Sen atanmış bir insansın. Bu konuya Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı cevap verebilir. Hangi sıfatla buna cevap veriyorsun?” dedi. Başarır, “Fahrettin Altun atanmış bir insandır. Cumhurbaşkanına akıl verir, verdiği akıl da ortada. Ama bize ayar veremez” dedi.

Başarır ayrıca, İletişim Başkanlığı’nın oluşturduğu algının yargılanmaya muhtaç olduğunu savunarak, “Öyle bir gün gelecek ki Fahrettin Altun da bağımsız, tarafsız mahkemelerde yargılanacaktır” ifadelerini kullandı.