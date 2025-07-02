Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan Leman dergisini savunan Özgür Özel'e tepki gösterdi. Erdoğan, "Milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu sen göremiyorsan sorunu başkasında değil kendinde ara. Özgür özel sen git bir göz doktoruna görün" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan Leman dergisini savunan Özgür Özel'e tepki gösterdi. Erdoğan, "Milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu sen göremiyorsan sorunu başkasında değil kendinde ara. Özgür özel sen git bir göz doktoruna görün" dedi.