Mahmut Tanal'dan röportaj sırasında tepki çeken hareket

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Saraçhane’deki miting öncesi röportaj verdiği sırada kalabalıktan yükselen “Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyipçi” sloganı üzerine konuşmasını yarıda keserek zıplamaya başladı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler, bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Saraçhane’de yapılacak miting öncesinde verdiği röportaj sırasında ilginç bir an yaşadı. Tanal, açıklama yaptığı esnada alanda toplanan kalabalık “Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyipçi” sloganları atmaya başladı. Atılan slogan sonrası Tanal, sözlerini yarıda keserek kendisi de zıplamaya başladı.

Mahmut Tanal’ın bu anları sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı Tanal'a tepki gösterdi.