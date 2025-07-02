BIST 10.173
DOLAR 39,79
EURO 46,99
ALTIN 4.276,01
GÜNCEL

Mahmut Tanal'dan röportaj sırasında tepki çeken hareket

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Saraçhane’deki miting öncesi röportaj verdiği sırada kalabalıktan yükselen “Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyipçi” sloganı üzerine konuşmasını yarıda keserek zıplamaya başladı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler, bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Saraçhane’de yapılacak miting öncesinde verdiği röportaj sırasında ilginç bir an yaşadı. Tanal, açıklama yaptığı esnada alanda toplanan kalabalık “Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyipçi” sloganları atmaya başladı. Atılan slogan sonrası Tanal, sözlerini yarıda keserek kendisi de zıplamaya başladı.

Mahmut Tanal’ın bu anları sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı Tanal'a tepki gösterdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ali Mahir Başarır’dan Fahrettin Altun’a: Öyle bir gün gelecek ki...
Ali Mahir Başarır’dan Fahrettin Altun’a: Öyle bir gün gelecek ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Kacır paylaştı: Yapay zekayla Erdoğan ve kabine üyelerinin görüntüleri oluşturuldu
Bakan Kacır paylaştı: Yapay zekayla Erdoğan ve kabine üyelerinin görüntüleri oluşturuldu
Şanlıurfa'daki 2 bin 738 deprem konutunun yapımı tamamlandı
Şanlıurfa'daki 2 bin 738 deprem konutunun yapımı tamamlandı
Adana merkezli 7 ildeki operasyonlarda 825 kilogram eroin ele geçirildi
Adana merkezli 7 ildeki operasyonlarda 825 kilogram eroin ele geçirildi
Uykudaki o ses aslında bir alarm
Uykudaki o ses aslında bir alarm
Özgür Özel: Erdoğan artık cunta başkanıdır
Özgür Özel: Erdoğan artık cunta başkanıdır
İçişleri Bakanlığı’ndan trafik güvenliği için kapsamlı adım
İçişleri Bakanlığı’ndan trafik güvenliği için kapsamlı adım
Acun Ilıcalı'nın transfer cevabı olay oldu!
Acun Ilıcalı'nın transfer cevabı olay oldu!
Leman karikatürüne tepkiler sürerken Sözcü TV'de şoke eden sözler
Leman karikatürüne tepkiler sürerken Sözcü TV'de şoke eden sözler
Dursun Çiçek'ten Sinan Burhan'a: Yeni iş arayın
Dursun Çiçek'ten Sinan Burhan'a: Yeni iş arayın
Bu Özgür Özel neyine güveniyor diyorlar! Seçime kadar bekle ulan!
Bu Özgür Özel neyine güveniyor diyorlar! Seçime kadar bekle ulan!