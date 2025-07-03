Şişli'de vicdansız anne 3 günlük bebeği poşete koyup çöpe attı! İfadesi isyan ettirdi

İstanbul Şişli'de bir anne 3 günlük bebeğini poşete koyup çöpe attı. Ölüme terk edilen bebek yaklaşık 7 saat sonra bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı. Bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, annesi yakalanıp tutuklandı. Vicdansız anne ifadesinde 'Bakamadığım için attım' dedi. Annenin bebeğini çöpe bıraktığı anlar kameraya yansıdı.

Meşrutiyet Mahallesi’ne Itır Sokak'ta, 30 Haziran saat 06.00 sularında, bir kişi çöpte poşet içerisinde canlı bebek bulduğunu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri bebeği kontrol etti. Yaşadığının belirlenmesi üzerine ilk müdahalenin ardından bebek hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yanında başka bir çocuk bulunan bir kadının beyaz poşet içine koyduğu bebeğini çöpe bırakıp uzaklaştığını tespit etti.

Ekiplerin aynı gün gözaltına aldığı yabancı uyruklu Hafsa B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 1 Temmuz'da tutuklandı.

"Bakamadığım için çöpe attım"

Hafsa B. ifadesinde, bebeğine bakamadığı içi çöpe attığını söyledi. Annesi tarafından çöpe bırakılmasından yaklaşık 7 saat sonra bulunan 3 günlük bebeğin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Görgü tanığını: "İnsanın bir vicdanının olması lazım"

Görgü tanığı esnaf Adem Bulut, sabah işe geldikleri sırada çöpe poşet içerisinde canlı bebek bırakıldığını gördüklerini anlattı. Bulut, "Bırakan annesiymiş. İnsanın bir vicdanının olması lazım. Canlı bebeği böyle ölüme terk etmemeleri lazım." dedi.

Şüphelinin evinden çıkarken poşete koyduğu bebeği daha sonra çöpe bırakması güvenlik kamerasınca kaydedildi.