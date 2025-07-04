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CHP

CHP lideri Özgür Özel yargıyı hedef aldı: İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'na skandal tehdit

Partisinin İzmir İl Başkanlığı önünde tepki çeken açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yargıyı hedef aldı. Özgür Özel "İzmir Cumhuriyet Başsavcısı eğer İstanbul gibi davranmaya veya davrananlara engel olmamaya devam ederse, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına nasıl konuşuyorsak, muamele ediyorsak, gelecekte nasıl muamele edeceksek, ona ortak olur. Bunu böyle bilsin. " dedi.

Partisinin İzmir İl Başkanlığı önünde toplananlara seslenen CHP lideri Özel, adli süreci takip ettiklerini söyledi. Özel, hiçbir yerel yöneticinin yargılanmaktan muaf olmadığını, bunun adalete uygun olması gerektiğini belirterek, "Maksat sorgulamak, soruşturmak ve hakikate ulaşmak olsun." ifadesini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dün sabah şüphelilerin gözaltına alınmasına değinen Özel, şöyle konuştu:

"Dün sabah erken saatlerde yapılan operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcısına söylüyorum, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının pratiğine, iş görüş biçimine özenmektir, onu taklit etmektir. Şunu bilin, orada muteber bir adam yok. Orada günü gelince hesap verecek bir siyasi aparat var.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı eğer İstanbul gibi davranmaya veya davrananlara engel olmamaya devam ederse, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına nasıl konuşuyorsak, muamele ediyorsak, gelecekte nasıl muamele edeceksek, ona ortak olur. Bunu böyle bilsin.

"Hepsini inceliyoruz"

Eğer gerçekten adaletin peşinde ise yandaş televizyon kanallarının haftalardır, aylardır söylediği, hedef gösterdiği, konuşturduğu, İzmir AK Parti'li siyasetçilerin peşinde olduğu bir dosyayı 'açacağız, bakacağız, soruşturacağız' diyorlarsa ellerinden tutan yok ama yeter ki adil olsunlar."

Özel, bir CHP'linin başka bir CHP'liye yanlışını, kendisine yapılmış kabul edeceğini ifade ederek, "(Cumhuriyet Halk Partisi'ni, amiral gemisinde, İzmir'de birbirine düşürebilir miyiz? Birbirlerini mi şikayet ettiler? O mu oldu, bu mu oldu?) Hepsini inceliyoruz. Hepsi gözümüzün önündedir. CHP birbirine düşerse o zaman amaçlarına ulaşırlar." dedi.

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