Yapay zeka tanımlı mini seyir füzesi Kemankeş 1 hedefi 12'den böyle vurdu

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği KEMANKEŞ 1 yapay zeka tabanlı mini seyir füzesi yer hedeflerini başarıyla imha etti.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü yapay zeka tabanlı insansız sistemler kritik testleri başarıyla tamamlamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen hafta Bayraktar AKINCI TİHA'dan ilk kez ateşlenen KEMANKEŞ 1 yapay zeka tabanlı mini akıllı seyir füzesi, zorlu bir senaryoda gerçekleştirilen hava hedefi imha görevini başarıyla tamamlamıştı. Dün yapılan testte ise yer hedeflerini tam isabetle vurdu.

Gerçekleştirilen testte Bayraktar AKINCI TİHA, Çorlu ve Keşan'daki Uçuş Eğitim ve Test Merkezleri'nin koordinesinde kanat altında taşıdığı 2 adet KEMANKEŞ 1 füzesiyle havalandı.

Test faaliyeti kapsamında KEMANKEŞ 1'in seyir, dalış ve atış kabiliyetleri bir kez daha sınandı. Test kapsamında yer hedefine yönelik atışlar gerçekleştirildi. KEMANKEŞ 1 füzeleri, Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli hedefleme sistemi sayesinde belirlenen yer hedefini tam isabetle imha etti. Testin görüntüleri ise havada bulunan Bayraktar TB2 SİHA tarafından çekildi.

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilen KEMANKEŞ 1, TEKNOFEST 2023 kapsamında ilk kez halka açık bir şekilde sergilenmişti. KEMANKEŞ 1, adını attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran Türk tarihindeki okçulardan alıyor.

Milli SİHA'ların vurucu gücü

KEMANKEŞ 1, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA’ya entegre edilerek görev yapacak.

Havada 30 dakikadan fazla kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200 kilometreden fazla görev menziline sahip KEMANKEŞ 1, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

Yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek. Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 1, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek.

Bağlı olduğu platform ile tüm görüş hattı haberleşmesi gerçekleştiren KEMANKEŞ 1, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri platform üzerinden yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlayacak.

- Baykar, gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini özkaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, Türkiye'deki tüm sektörlerde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 15 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.