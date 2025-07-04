Boğaziçili Doruk Dörücü neden gözaltına alındı işte diploma yırttığı konuşması

İSTANBUL'un gözde üniversitesi Boğaziçi'ni dereceyle bitiren Doruk Dürücü, diplomasını yırttığı konuşması sebebiyle şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Doruk Dörücü, diplomasını Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildiği için protesto amaçlı yırtmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Sosyoloji bölümünden 'yüksek onur' derecesiyle mezun olan Doruk Dörücü, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve diplomasının iptal edilmesine tepki göstermiş, törende aldığı diplomayı yırtmıştı. Doruk Dörücü, mezuniyet törenindeki bu eylemi ve konuşması sebebiyle gözaltına alındı.

Doruk Dörücü "Müstakbel cumhurbaşkanının diplomasını iptal eden, kafasın göre fakülte açan, kapayan, bölen bu istibdat rejiminin bana vermiş olduğu diploma hükümsüzdür." açıklamasında bulunmuştu.