BIST 10.245
DOLAR 39,85
EURO 46,96
ALTIN 4.280,59
EĞİTİM

Boğaziçili Doruk Dörücü neden gözaltına alındı işte diploma yırttığı konuşması

İSTANBUL'un gözde üniversitesi Boğaziçi'ni dereceyle bitiren Doruk Dürücü, diplomasını yırttığı konuşması sebebiyle şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Doruk Dörücü, diplomasını Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildiği için protesto amaçlı yırtmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Sosyoloji bölümünden 'yüksek onur' derecesiyle mezun olan Doruk Dörücü, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve diplomasının iptal edilmesine tepki göstermiş, törende aldığı diplomayı yırtmıştı. Doruk Dörücü, mezuniyet törenindeki bu eylemi ve konuşması sebebiyle gözaltına alındı.

Doruk Dörücü "Müstakbel cumhurbaşkanının diplomasını iptal eden, kafasın göre fakülte açan, kapayan, bölen bu istibdat rejiminin bana vermiş olduğu diploma hükümsüzdür." açıklamasında bulunmuştu. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tatile giderken adet geciktirici kullanmak güvenli mi?
Tatile giderken adet geciktirici kullanmak güvenli mi?
Fetullah Gülen Hikmet Çetin görüştü mü? Barış Yarkadaş belgeyi ortaya çıkardı
Fetullah Gülen Hikmet Çetin görüştü mü? Barış Yarkadaş belgeyi ortaya çıkardı
CHP lideri Özgür Özel yargıyı hedef aldı: İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'na skandal tehdit
CHP lideri Özgür Özel yargıyı hedef aldı: İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'na skandal tehdit
Barış Yarkadaş’tan Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bomba iddia
Barış Yarkadaş’tan Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bomba iddia
Buca Belediye Başkanı'ndan yangın açıklaması: Cehennemi yaşıyoruz
Buca Belediye Başkanı'ndan yangın açıklaması: Cehennemi yaşıyoruz
Meclis'te "Derisi Kalın" tartışması: Varank ve Başarır arasında dikkat çeken polemik
Meclis'te "Derisi Kalın" tartışması: Varank ve Başarır arasında dikkat çeken polemik
Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca’dan Ali Mahir Başarır’a sert tepki
Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca’dan Ali Mahir Başarır’a sert tepki
Şişli'de vicdansız anne 3 günlük bebeği poşete koyup çöpe attı! İfadesi isyan ettirdi
Şişli'de vicdansız anne 3 günlük bebeği poşete koyup çöpe attı! İfadesi isyan ettirdi
Çeşme yangını öyle kötü ki! Yollar trafiğe kapandı alevler otoyola indi
Çeşme yangını öyle kötü ki! Yollar trafiğe kapandı alevler otoyola indi
Görme kaybının sessiz nedeni: Bu belirti körlüğe yol açabilir
Görme kaybının sessiz nedeni: Bu belirti körlüğe yol açabilir
İzmir'de ziraat alanı yangını ormana sıçradı
İzmir'de ziraat alanı yangını ormana sıçradı
TMSF, Türkiye’nin Lider Mobilya Markası İstikbal İçin Satış İhalesi Başlattı
TMSF, Türkiye’nin Lider Mobilya Markası İstikbal İçin Satış İhalesi Başlattı