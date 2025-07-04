Buca'da orman yangınında kaydedildi: Burası cehennem oldu hakkınızı helal edin

İzmir'in Buca ilçesinde orman yangınına müdahale eden bir arazözde bulunan orman işçileri, alevlerin arasında ölümle burun buruna geldi.

Yangına müdahale eden ekiplerin alevler arasında kaldıkları anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde büyük özveriyle çalışan orman işçilerinin, arazöz içinde yoğun alevlerin arasında kaldığı ve güçlükle kurtuldukları anlar yer aldı.

Alevlerin arasında kalan itfaiyecilerden birinin "Cehennem oldu burası." dediği, bir diğerinin ise "Camı kapat, hakkınızı helal edin" diye bağırdığı ve arkadaşlarını "Korkmayın." diyerek sakinleştirmeye çalıştığı duyuluyor.