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CHP

CHP'li Mahmut Tanal böyle rezil oldu! Vatandaş hakikati tokat gibi çarptı

CHP'li Mahmut Tanal, İzmir'de vatandaşın 'dava' sözleri ile neye uğradığını şaşırdı.Genel merkezi defalarca aradıklarını belirten vatandaş "Ne kadar konuyu biliyorsunuz da konuşuyorsunuz?"dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İzmir Adliyesi önünde İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin eleştirilerde bulunurken bir vatandaşın açıklamaları ile neye uğradığını şaşırdı.

Şikayetlerin 2023 yılında değil, 2024 yılında gerçekleştirildiğini belirten vatandaş, "Davayı biz açtık, bütün delillerimiz dosyanın içerisinde. Ne kadar konuyu biliyorsunuz da konuşuyorsunuz? Biz mağduruz biz genel merkezi defalarca aradık." ifadelerini kullandı. 

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