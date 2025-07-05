Rüşvet skandalı kameralara yansıdı! Evrak incelerken gizlice para saydılar
İstanbul Beylikdüzü'nden bazı şirketlerden rüşvet isteyen kamu görevlileri güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde masada evrakları inceleyen iki kişiden birinin cebin çıkardığı para destesi ve paraların sayıldığı anlar açıkça görüntülendi
İstanbul Beylikdüzü’nde aralarında vergi müfettişlerinin de bulunduğu kamu görevlilerine yönelik yürütülen rüşvet ve dolandırıcılık soruşturması derinleşiyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, şüphelilerin rüşvet alışverişine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya girdi. Soruşturmada şimdiye kadar 16 kişi tutuklandı.