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MHP’li Yönter’in oğlundan canlı yayında İstiklal Marşı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter’in oğlu Kaan Fahri Yönter, Beyaz TV’de yayınlanan Akılda Kalsın programında canlı yayına katılarak İstiklal Marşı’nı okudu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter’in oğlu Kaan Fahri Yönter, Beyaz TV’de yayımlanan Akılda Kalsın programına katılarak dikkat çekti.

Programa sürpriz konuk olarak çıkan Kaan Fahri Yönter, canlı yayında İstiklal Marşı’nı okuyarak izleyicilerden takdir topladı. Program sunucusu ve izleyiciler küçük Yönter’in performansını alkışlarla karşıladı.

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