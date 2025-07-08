Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e sokak daveti tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ifadelerine sert tepki gösteren Bahçeli, "Ölçüyü kaçırdığını görüyorum. Sokakta gezebilirsin, germeye gerek yok. Önüne geçen yok, haydi buyur sokak sokak gez de görelim, boyunun ölçüsünü alalım. Bu sokak merakı seni suça iterse karşında Türkiye Cumhuriyetini bulursun, milleti bulursun. " dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin hedefinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vardı.

Sokağa davet tartışması üzerinden Özgür Özel'i sert sözlerle eleştiren Bahçeli, "Sokakta hayal kurabilirsin, haydi buyur sokak sokak gez de görelim boyunun ölçüsünü alalım. Bu sokak merakı seni suça sevk ederse karşında Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini bulursun. Hayırdır Özgür Bey darbe mi düşünüyorsun?" diye konuştu.