BIST 10.008
DOLAR 40,02
EURO 47,01
ALTIN 4.278,61
POLİTİKA

Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e sokak daveti tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ifadelerine sert tepki gösteren Bahçeli, "Ölçüyü kaçırdığını görüyorum. Sokakta gezebilirsin, germeye gerek yok. Önüne geçen yok, haydi buyur sokak sokak gez de görelim, boyunun ölçüsünü alalım. Bu sokak merakı seni suça iterse karşında Türkiye Cumhuriyetini bulursun, milleti bulursun. " dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin hedefinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vardı.

Sokağa davet tartışması üzerinden Özgür Özel'i sert sözlerle eleştiren Bahçeli, "Sokakta hayal kurabilirsin, haydi buyur sokak sokak gez de görelim boyunun ölçüsünü alalım. Bu sokak merakı seni suça sevk ederse karşında Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini bulursun. Hayırdır Özgür Bey darbe mi düşünüyorsun?" diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fenerbahçe, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi
Fenerbahçe, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi
Medipol'den hastane konforunda evde sağlık hizmeti
Medipol'den hastane konforunda evde sağlık hizmeti
Osman Diyadin 'son derece sağlam bilgi' deyip açıkladı AK Parti-Erdoğan-Muhittin Böcek
Osman Diyadin 'son derece sağlam bilgi' deyip açıkladı AK Parti-Erdoğan-Muhittin Böcek
Siber suçlarla mücadele kapsamında bir haftada 66 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele kapsamında bir haftada 66 şüpheli yakalandı
Özgür Özel: Yolsuzluk varsa ilk biz gereğini yaparız
Özgür Özel: Yolsuzluk varsa ilk biz gereğini yaparız
Özgür Özel: Dokunulmazlığım kaldırılırsa maliyeti olur
Özgür Özel: Dokunulmazlığım kaldırılırsa maliyeti olur
Suudi Arabistan ekibinden Fatih Terim'e efsane veda
Suudi Arabistan ekibinden Fatih Terim'e efsane veda
Hadi Özışık: CHP’nin söylemlerine kendi medyaları bile 'yeter' diyor
Hadi Özışık: CHP’nin söylemlerine kendi medyaları bile 'yeter' diyor
Şehit Celalettin Uyanık’tan yürek yakan vasiyet
Şehit Celalettin Uyanık’tan yürek yakan vasiyet
Metrobüs alev alev yandı, yolcular tahliye edildi
Metrobüs alev alev yandı, yolcular tahliye edildi
İdrar yolu darlığı hayatını esir almasın
İdrar yolu darlığı hayatını esir almasın
Türkiye 8 şehit için gözyaşı dökerken Amedspor'un paylaşımı tepki çekti
Türkiye 8 şehit için gözyaşı dökerken Amedspor'un paylaşımı tepki çekti