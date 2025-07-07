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Özgür Özel: Dokunulmazlığım kaldırılırsa maliyeti olur

CHP lideri Özgür Özel, iktidarın kendisiyle ilgili dokunulmazlık hamlesi yapabileceğini belirterek, “Bugüne kadar birçok maliyete katlandılar, buna da katlanmayı göze alabilirler” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de katıldığı canlı yayında gazeteci Sinem Fıstıkoğlu, Kürşad Oğuz ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

Özel'den fezleke ve dokunulmazlık çıkışı: "Her şeyi göze alıyorlar, bunun da bir maliyeti olur"

Kürşad Oğuz’un “İktidar sizin dokunulmazlığınızın kaldırılmasını göze alır mı?​” sorusu üzerine Özel, bu tür adımların mümkün olduğunu ancak sonuçlarının da olacağını ifade etti.

“Her şey beklenir. Göze alır demektir. Ama bunun da bir maliyeti olur. Şu ana kadar pek çok maliyete katlandılar, buna da katlanmayı göze alabilirler.”

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