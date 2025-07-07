Suudi Arabistan ekibinden Fatih Terim'e efsane veda

Al Shabab, yollarını ayırdığı Fatih Terim'e 'Halil İbrahim' türküsü ile veda etti.

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim’e veda etti. Paylaşılan veda videosunda, ‘Halil İbrahim’ türküsü kullanıldı.

‘’ÖRNEK BİR TEKNİK DİREKTÖRDÜ’’

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bir takımın başından birçok teknik direktör geçer, ancak çok azı sahaların ötesine geçen bir iz bırakır. Fatih, hem duruşu hem de karakteriyle geride güzel bir iz bırakan örnek bir teknik direktördü." ifadeleri kullanıldı.