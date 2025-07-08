BIST 10.128
DOLAR 40,02
EURO 47,06
ALTIN 4.277,08
SPOR

Fenerbahçe, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Fenerbahçe Futbol A Takımı, 2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman öncesi teknik direktör Jose Mourinho ve sportif direktör Devin Özek basın mensuplarıyla selamlaştı.


Mourinho yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, salon çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, daha sonra sahada, ısınma koşuları ve koordinasyon hareketleriyle antrenmana devam etti.

Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş'ın sakatlıkları nedeniyle yer almadığı idmana, özel işleri nedeniyle ülkesine giden yeni transfer Jhon Duran da katılmadı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci idmanıyla devam edecek.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Medipol'den hastane konforunda evde sağlık hizmeti
Medipol'den hastane konforunda evde sağlık hizmeti
Osman Diyadin 'son derece sağlam bilgi' deyip açıkladı AK Parti-Erdoğan-Muhittin Böcek
Osman Diyadin 'son derece sağlam bilgi' deyip açıkladı AK Parti-Erdoğan-Muhittin Böcek
Siber suçlarla mücadele kapsamında bir haftada 66 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele kapsamında bir haftada 66 şüpheli yakalandı
Özgür Özel: Yolsuzluk varsa ilk biz gereğini yaparız
Özgür Özel: Yolsuzluk varsa ilk biz gereğini yaparız
Özgür Özel: Dokunulmazlığım kaldırılırsa maliyeti olur
Özgür Özel: Dokunulmazlığım kaldırılırsa maliyeti olur
Suudi Arabistan ekibinden Fatih Terim'e efsane veda
Suudi Arabistan ekibinden Fatih Terim'e efsane veda
Hadi Özışık: CHP’nin söylemlerine kendi medyaları bile 'yeter' diyor
Hadi Özışık: CHP’nin söylemlerine kendi medyaları bile 'yeter' diyor
Şehit Celalettin Uyanık’tan yürek yakan vasiyet
Şehit Celalettin Uyanık’tan yürek yakan vasiyet
Metrobüs alev alev yandı, yolcular tahliye edildi
Metrobüs alev alev yandı, yolcular tahliye edildi
İdrar yolu darlığı hayatını esir almasın
İdrar yolu darlığı hayatını esir almasın
Türkiye 8 şehit için gözyaşı dökerken Amedspor'un paylaşımı tepki çekti
Türkiye 8 şehit için gözyaşı dökerken Amedspor'un paylaşımı tepki çekti
MHP’li Yönter’in oğlundan canlı yayında İstiklal Marşı
MHP’li Yönter’in oğlundan canlı yayında İstiklal Marşı