Özgür Özel: Yolsuzluk varsa ilk biz gereğini yaparız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Durum iç açıcı değil, görüntüleri izleyince başımdan aşağı kaynar sular döküldü” dedi. Olayın aydınlatılması için iki kişiyi görevlendirdiğini belirten Özel, yolsuzluk kesinleşirse ilgililer hakkında ilk adımı CHP’nin atacağını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de katıldığı canlı yayında gazeteci Sinem Fıstıkoğlu, Kürşad Oğuz ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

CHP’nin Manavgat Belediyesinde rüşvet operasyonuyla ilgili de konuşan Özgür Özel, "İki kişiyi görevlendirdim. Elde ettiğimiz bilgilere göre durum iç açıcı değil. Para alma iddiası var gibi duruyor. Böyle olduysa mahkemeyi beklemeden ilgisi kim varsa gerekeni ilk biz yapacağız. Yolsuzluk varsa biz gerekeni yapmadan nasıl seçmenin karşısına çıkacağız? Tabi ki gerekeni neyse onu ilk biz yapacağız. Biz iktidar gibi değiliz yanlış varsa karşısında olacağız. Bir tane çürük elma da tüm sepeti çürütemez. İlgisi kim varsa kesinleşirse CHP olarak ilk biz yapacağız. Görüntüleri gördüm başımdan aşağı kaynar sular döküldü ama o görüntüler montaj çıkarsa arkadaşın arkasında dururuz. Yolsuzluk varsa kimsenin arkasında durmayız" şeklinde konuştu.