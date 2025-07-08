Ataşehir'de otomobil ağaca çarptı! Dehşet verici kaza kamerada
İstanbul Ataşehir'de, yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Ataşehir Bulvarı'nda, henüz sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 KRB 639 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan araç yola devrilirken, bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i ağır 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.