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Marmara'da müsilaj denetimleri sürüyor! Bakanlıktan BASKİ'ye 6.6 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında yaptığı denetimlerde kentsel atık suyu arıtmadan denize deşarj eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (BASKİ) 6 milyon 687 bin TL ceza kesti.

Bakanlık ekipleri, müsilajla mücadele için devreye alınan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ilde denetimlerine devam ediyor. 23 Haziran’da, 50 denetim ekibi ve 24 çevre laboratuvarının katılımı ile başlatılan denetimler çerçevesinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yağmur suyu tahliye hattında inceleme yapıldı. Denize deşarj edilen sudan numune alındı. Analiz sonucu söz konusu atık suyun arıtılmamış kentsel atık su olduğu belirlendi. 3 Temmuz’da yapılan takip denetiminde de söz konusu deşarjın devam ettiği tespit edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne Çevre Kanunu’na istinaden 6 milyon 687 bin TL ceza uygulandı.

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