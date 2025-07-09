Özel'in Ahmet Hamdi Çamlı yorumu gündem oldu! 'Tüm Yeliz'lerden özür diliyorum'

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, paylaşımında Cumhuriyet'e yönelik "kanlı 1923 darbesi ifadesiyle tepki toplayan eski AK Partili Ahmet Murat Çamlı hakkında yaptığı yorum kısa sürede gündem oldu.

Eski AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı’nın X hesabından paylaştığı Cumhuriyet'e yönelik “kanlı 1923 darbesi” yorumu büyük tepkilere neden oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de tepki gecikmedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Özel'in, daha önce de sosyal medyada sahte 'Yeliz' ismiyle gündem olan Ahmet Hamdi Çamlı için söylediği sözler kısa sürede gündem oldu.

Özgür Özel, Ahmed Hamdi Çamlı hakkında şu ifadeleri kullandı;

Daha önceki sosyal medya paylaşımları 'Yeliz' sahte ismiyle bilinen Çamlı için "Kullanıcının adı Yeliz. Rezil rezil yorumlar muhalefet milletvekillerine bir sürü hakaretler, bir sürü rezillikler. Sonra bu beceriksiz kameraya bir basıyor kamera kendine dönüyor. O iğrenç bıyıklarıyla karşınızda Ahmet Hamdi Çamlı. Yeliz. Yeliz. Yeliz. Türkiye'deki bütün Yelizler'den özür diliyorum...."diye konuştu.