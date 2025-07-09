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MEDYA

İzzet Ulvi Yönter: Türkiye büyük bir yükünden kurtuluyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, TV100'de katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yönter, önümüzdeki günlerde çok önemli gelişmelerin yaşanacağını belirterek, “Birkaç gün içerisinde çok önemli haberler alacağız. Türkiye büyük bir yükünden kurtuluyor” ifadelerini kullandı.

MHP’li isim, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ve devletin bu konuda kritik bir eşiğe geldiğini ifade etti.

''Türkiye Yüzyılına terörsüz Türkiye hedefi mühür vuracak. Yeni Yüzyılı terörsüz bir şekilde kucaklayacağız'' diyen İzzet Ulvi Yönter, PKK'nın birkaç gün içinde silah bırakacağını ve huzurlu bir döneme geçileceğini ifade etti.

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