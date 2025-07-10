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MEDYA

Erdoğan cumartesi ne açıklayacak? Türkiye'nin geliştirdiği bir silah olabilirmiş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı canlı yayında 12 Temmuz Cumartesi gününü işaret ederek "Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak" dedi. Bu açıklama ile birlikte Cumartesi günü açıklanacak olan 'tarihi' mesaj merak konusu oldu. Cem Küçük bu konuda şaşırtan bir iddia ortaya attı, bu bir silah olabilirmiş.

Ömer Çelik'in açıklaması sonrasında ilk akla gelen 'tarihi' açıklamanın Terörsüz Türkiye sürecine yönelik olacağı yönünde oldu. AncakCem Küçük Ekol TV'de katıldığı canlı yayında akıllara farklı bir şey düşürdü. Cem Küçük'ün dediğine göre cumartesi günü Erdoğan, Türkiye'nin icadı olan büyük bir silahı da duyurabilir. Küçük şunları söyledi:
-İki ihtimal var. Ya çözüm süreciyle ilgili gelen durumu açıklayacak. PKK yarın silah bırakacak. Cumartesi günü Erdoğan buna dair bir gelişme varsa bunu açıklayabilir.

-İkincisi; Herhalde çok büyük bir silah geliştirmiş olabiliriz. Ya da çelik kubbe bitmiş olabilir. Veya kıtalar arası balistik füze ya da nükleer silah, bilmiyorum...

-AK Parti büyük bir hazırlık yapıyor. Çok önemli bir açıklama deniyor.

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